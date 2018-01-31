"Государство" НовороССия: Пасечник и Захарченко подписали соответствующие документы

Сегодня, 31 января, во временно оккупированном Донецке Главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко и и.о. главы самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник подписали документы о намерении создать единое "государство" Новороссия, передает Час Пик со ссылкой на сепаратистские СМИ.

"Главы ДНР и ЛНР Захарченко и Пасечник только что подписали в Донецке интеграционные документы. В рамках проекта создания общего государства Новороссия, между прочим. Сняли таможенный контроль.

Против этого между прочим и топил свергнутый в Луганске поц Плотницкий", - говорится в сообщении.

Напомним, летом прошлого года главный донецкий боевик Александр Захарченко заявлял о решении так называемых "ДНР" и "ЛНР" создать новое "государство" под названием Малороссия. Однако с того ничего хорошего не вышло, сам главарь позже открестился от своих слов.