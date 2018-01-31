Азаров стал подозреваемым по делу Курченко

Ему вменяют соучастие в хищении сжиженного газа.

Азаров стал подозреваемым по делу Курченко

Бывший премьер-министр Николай Азаров стал подозреваемым по уголовному производству о хищении сжиженного газа Сергеем Курченко.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в фейсбуке.

Он подозревается в соучастии в незаконном завладении сжиженным газом "Укргаздобычи" и "Укрнафты" на сумму 2,2 млрд гривен.

Курченко, по мнению следствия, является руководителем преступной организации, которая на протяжении 2010-начала 2014 года совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. Курченко покупал принадлежащий государству сжиженный газ на общую сумму 2,2 млрд грн на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. Фактически сжиженный газ в дальнейшем реализовывался по рыночным ценам.

Напомним, что Азаров также проходит подозреваемым по делу о приватизации "Укртелекома" (ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса). Он также является фигурантом уголовного дела о публичных призывах к захвату власти в связи с созданием "Комитета спасения Украины" (ч.3 ст.109 Уголовного кодекса). Против него возбуждено дело о злоупотреблении служебным положением при остановке проверки на ГП "Антонов" (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса).


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