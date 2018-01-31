ГПУ объявила о подозрении Арбузову по делу о покупке "вышек Бойко"

Экс-глава Нацбанка объявлен в розыск.

ГПУ объявила о подозрении Арбузову по делу о покупке "вышек Бойко"
Фото: bank.gov.ua

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему главе Национального банка Сергею Арбузову по делу о покупке двух самоподъемных буровых установок ("вышки Бойко) по завышенным ценам.

Об этом сообщил в Фейсбуке генпрокурор Юрий Луценко.

"Сообщено о подозрении и объявлении в розыск бывшему председателю Национального банка Украины Арбузову С. по факту соучастия в завладении денежными средствами ГАО «Черноморнефтегаз» в сумме 3,2 млрд гривен при покупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319", - написал Луценко.

Напомним, в 2011 году госпредприятие "Черноморнефтегаз" приобрело две глубоководные буровые платформы по 400 млн долларов каждая. Сделки были оформлены через посредников, что дало повод заподозрить коррупцию. В 2013 году норвежская фирма Ferncliff сообщила, что в 2012 году продала буровую установку через свою дочернюю фирму напрямую "Нафтогазу" за $220 млн, тогда как в "Нафтогазе" заявляли, что приобрели ее через Рижскую судоверфь за $400 млн.

Юрий Бойко занимал должность министра энергетики в 2011 году, и по его фамилии буровые платформы окрестили "вышками Бойко". Однако в мае 2017 года Генпрокуратура заявила, что следствие не установило причастности Бойко к закупке плавучих буровых установок по завышенной цене.

В 2014 году обе вышки отошли в собственность РоSSии, когда был аннексирован Крым.

В январе 2016 года Печерский райсуд Киева наложил арест на плавучие буровые установки "Петр Годованец" и "Украина" (так называемые "вышки Бойко").


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