В Киевской области юрист районной администрации вымогал $100 тыс. взятки
В такую сумму чиновник оценил свои услуги по выдаче соответствующих документов на аренду земель.
В Киевской области правоохранители разоблачили начальника юридического отдела одной из районных государственных администраций, который вымогал у гражданина взятку в размере 100 тыс. долларов США.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Фейсбуке.
Взятку чиновник требовал за выдачу соответствующих документов по аренде земель рекреационного назначения, водного фонда и невостребованных паев на территории Переяслав-Хмельницкого района.
Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложение, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее в Киевской области задержали замглавы райсовета, который вымогал $50 тысяч взятки. В такую сумму он оценил решение райсовета об аренде имущества.
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Политика
31.01.2018 12:47