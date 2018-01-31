В Киевской области юрист районной администрации вымогал $100 тыс. взятки

В такую сумму чиновник оценил свои услуги по выдаче соответствующих документов на аренду земель.

В Киевской области юрист районной администрации вымогал $100 тыс. взятки
Фото: facebook.com/LarysaSargan

В Киевской области правоохранители разоблачили начальника юридического отдела одной из районных государственных администраций, который вымогал у гражданина взятку в размере 100 тыс. долларов США.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Фейсбуке.

Взятку чиновник требовал за выдачу соответствующих документов по аренде земель рекреационного назначения, водного фонда и невостребованных паев на территории Переяслав-Хмельницкого района.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложение, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Киевской области задержали замглавы райсовета, который вымогал $50 тысяч взятки. В такую сумму он оценил решение райсовета об аренде имущества.


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