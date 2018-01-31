Кабмин обязал Госгеокадастр согласовывать передачу земли с ОТГ
Чиновники Госслужбы больше не смогут единолично принимать решения по земле за пределами населенных пунктов.
Кабинет Министров на заседании в среду одобрил распоряжение, которое лишает Государственную службу по вопросам геодезии, картографии и кадастра права единолично принимать решения по распоряжению землями за пределами населенных пунктов - без согласия объединенных территориальных общин.
Об этом сообщается на сайте Кабмина.
"С завтрашнего дня ни один Геокадастр страны не имеет права принимать единоличные решения, - сказал премьер Владимир Гройсман на заседании правительства в среду. - Не дай Бог кто-то попытается передать землю за пределами населенного пункта [без согласия ОТГ]. За это будет четкая уголовная ответственность - выбросим из кабинета".
В конце января премьер сообщил, что правительство нашло оптимальное юридическое решение и готово уже с февраля начать процесс передачи земли за пределами населенных пунктов в собственность объединенным территориальным общинам. По решению правительства с февраля общины могут планировать свои территории.
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