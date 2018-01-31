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Кабмин постановил выплатить освобожденным из плена по 100 тыс. гривен Из резервного фонда госбюджета выделены 7,4 млн гривен. Фото: Сергей Нужненко Правительство решило выплатить по 100 тыс. гривен материальной помощи освобожденным из плена "ДНР" и "ЛНР". Такое решение было принято на заседании Кабмина в среду. Для получения средств нужно обратиться на протяжении шести месяцев в органы социальной защиты населения. 27 декабря 2017 года были освобождены 73 незаконно удерживаемых украинца. 24 января был обменян еще один украинец - военнослужащий Роман Савков. Таким образом, правительство направит на выплату материальной помощи 7,4 млн гривен.

LB.ua

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