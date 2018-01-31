Кабмин постановил выплатить освобожденным из плена по 100 тыс. гривен
Из резервного фонда госбюджета выделены 7,4 млн гривен.
Правительство решило выплатить по 100 тыс. гривен материальной помощи освобожденным из плена "ДНР" и "ЛНР".
Такое решение было принято на заседании Кабмина в среду.
Для получения средств нужно обратиться на протяжении шести месяцев в органы социальной защиты населения.
27 декабря 2017 года были освобождены 73 незаконно удерживаемых украинца.
24 января был обменян еще один украинец - военнослужащий Роман Савков.
Таким образом, правительство направит на выплату материальной помощи 7,4 млн гривен.
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Политика
31.01.2018 12:45