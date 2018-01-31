Месяц после освобождения пленных «ЛДНР»: паспортов нет, денежной компенсации тоже

обмен-пленными

Прошел месяц с момента освобождения украинских пленников, которые длительное время находились на территории «ЛНР» и «ДНР». За этот период бывшим заложникам не удалось восстановить украинские документы и получить обещанную от властей компенсацию в размере 100 тысяч гривен.

Эту новость передает Час Пик со ссылкой на СМИ.

Бывшие заложники вернулись на территорию, подконтрольную Киеву, и столкнулись с вышеназванными проблемами. Украинские военнослужащие рассказывают журналистам, что для возвращения к нормальной жизни, в первую очередь, им необходимы паспорта. Выданные освобожденным справки СБУ не удостоверяют личность, а, чтобы сделать паспорт (для людей из временно оккупированных территорий) нужна справка переселенца. Но! Без наличия главного государственного документа невозможно сделать справку о том, что человек является переселенцем. Вот и получается замкнутый круг!

О том, что паспортизация является первой проблемой говорил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Ранее он сообщал, что для жителей ОРДЛО упростят и ускорят процедуру получения украинских паспортов, однако на это нужны время и деньги.

Также экс-пленники боевиков «ЛНР» и «ДНР» признаются, что до сих пор не получили обещанной денежной компенсации от государства. Речь идет о единоразовой помощи в размере 100 тысяч гривен.

По словам Георгия Туки, выплата компенсаций замедляется из-за бюрократических проблем. Ранее сообщалось, что МинВОТ и Минсоцполитики разработали 2 проекта постановления о помощи освобожденным пленникам.

Еще одной проблемой для освобожденных заложников является отсутствие собственного жилья и работы.

Экс-пленникам, кроме вышеназванного, необходима помощь высококвалифицированных психологов. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал луганский блогер Edward Nedeliaev, который провел в плену у боевиков 13 месяцев. Многие ребята были в заточении по 3 года и даже не надеялись на скорое освобождение. 

скрин-эдвард
экс-пленник

Напомним, долгожданный большой обмен пленными состоялся 27 декабря прошлого года. На подконтрольную Киеву территорию боевики передали 73 человека, а взамен получили 233 запрашиваемых ими лиц. Одна из освобожденных решила остаться в оккупированном Донецке.


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