Завершение аудита деятельности НКРЭКУ ожидается в марте, - Вовк
Ранее аудит деятельности Нацкомиссии ожидался к концу 2017 года.
Завершение аудита деятельности Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), который проводит Секретариат Энергетического сообщества, предварительно ожидается в марте 2018 года. Об этом РБК-Украина сообщил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.
"Ожидаем (завершения - ред.) ориентировочно в марте. По идее (такой аудит - ред.) должен показать обзор юридический и ключевых решений, снять политические обвинения против комиссии и показать достижения и зоны для улучшения", - сказал Вовк.
Как известно, 17 августа сотрудники НАБУ провели обыски в здании Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг в рамках уголовного производства о сговоре в интересах генкомпаний при утверждении формулы "Роттердам+". Глава НКРЭКУ все обвинения сотрудников НАБУ опровергает. Со своей стороны, Регулятор обратился в секретариат Европейского Энергетического сообщества с просьбой провести независимый анализ его деятельности. По мнению Вовка, аудит Энергетического сообщества позволит реально оценить работу НКРЭКУ и будет способствовать усилению помощи Украине в проведении реформ со стороны международных структур.
Напомним, в середине ноября сообщалось, что Секретариат Европейского Энергетического сообщества планирует до конца 2017 года завершить анализ деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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