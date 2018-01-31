Глава роSSийской разведки, находящийся под санкциями, посетил США
Визит состоялся накануне предполагаемой даты введения новых санкций.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, который находится под американскими санкциями, на прошлой неделе посетил США для консультаций с представителями американских спецслужб, в том числе с директором Национальной разведки Дэном Коутсом. Об этом сообщило агентство Reuters.
В аппарате директора национальной разведки США заявили, что "любое взаимодействие с иностранными разведывательными ведомствами проводится в соответствии с американскими законами". В ЦРУ США от комментариев отказались.
Информацию о визите Нарышкина роSSийскому телевидению подтвердил посол РоSSии в США Анатолий Антонов. Он сказал, что глава СВР РоSSии обсуждал с официальными лицами США сотрудничество в борьбе с терроризмом.
Визит Нарышкина состоялся на прошлой неделе. Ожидалось, что 29 января США введут масштабные санкции против окружения Владимира Путина, но этого не состоялось. В связи с этим лидер демократов в Сенате США Чарльз Шумер потребовал, чтобы администрация президента Дональда Трампа объяснила визит директора СВР. Шумер спросил, с кем встречался Нарышкин, кто из россиян его сопровождал и что роSSийские разведчики обсуждали с американскими, и главное - стал ли этот визит причиной, по которой администрация Трампа отказалась от санкций.
Напомним, что 29 января Минфин США опубликовал "кремлевский список", предусмотренный новым законом о санкциях против роSSийских олигархов и людей из близкого окружения президента РоSSии Владимира Путина. Вместе с тем Вашингтон пока решил отказаться от новых ограничений, и попадание в эти списки не означает обязательное введение санкций в отношении их фигурантов.
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