Глава роSSийской разведки, находящийся под санкциями, посетил США

Визит состоялся накануне предполагаемой даты введения новых санкций.

?Глава роSSийской разведки, находящийся под санкциями, посетил США
Фото: kremlin.ru

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, который находится под американскими санкциями, на прошлой неделе посетил США для консультаций с представителями американских спецслужб, в том числе с директором Национальной разведки Дэном Коутсом. Об этом сообщило агентство Reuters.

В аппарате директора национальной разведки США заявили, что "любое взаимодействие с иностранными разведывательными ведомствами проводится в соответствии с американскими законами". В ЦРУ США от комментариев отказались.

Информацию о визите Нарышкина роSSийскому телевидению подтвердил посол РоSSии в США Анатолий Антонов. Он сказал, что глава СВР РоSSии обсуждал с официальными лицами США сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Визит Нарышкина состоялся на прошлой неделе. Ожидалось, что 29 января США введут масштабные санкции против окружения Владимира Путина, но этого не состоялось. В связи с этим лидер демократов в Сенате США Чарльз Шумер потребовал, чтобы администрация президента Дональда Трампа объяснила визит директора СВР. Шумер спросил, с кем встречался Нарышкин, кто из россиян его сопровождал и что роSSийские разведчики обсуждали с американскими, и главное - стал ли этот визит причиной, по которой администрация Трампа отказалась от санкций.

Напомним, что 29 января Минфин США опубликовал "кремлевский список", предусмотренный новым законом о санкциях против роSSийских олигархов и людей из близкого окружения президента РоSSии Владимира Путина. Вместе с тем Вашингтон пока решил отказаться от новых ограничений, и попадание в эти списки не означает обязательное введение санкций в отношении их фигурантов.


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