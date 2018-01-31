Адвокаты сорвали заседание суда по делу Януковича

Защитники экс-президента улетели в Москву.

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Судебное заседание по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича перенесли на 7 февраля. На заседание в среду не прибыли защитники Януковича.

О том, что заседание в среду не состоится, сообщил накануне прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко. По его словам, адвокаты Януковича улетели в Москву.

"Мы расцениваем это как очередной срыв заседания. Адвокаты делают все возможное, чтобы Янукович избежал справедливого наказания", - сказал Кравченко.

31 января в Оболонском суде должны были слушать свидетелей обвинения.