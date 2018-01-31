Адвокаты сорвали заседание суда по делу Януковича

Защитники экс-президента улетели в Москву.

Адвокаты сорвали заседание суда по делу Януковича
Архив
Фото: Макс Требухов

Судебное заседание по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича перенесли на 7 февраля. На заседание в среду не прибыли защитники Януковича.

О том, что заседание в среду не состоится, сообщил накануне прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко. По его словам, адвокаты Януковича улетели в Москву.

"Мы расцениваем это как очередной срыв заседания. Адвокаты делают все возможное, чтобы Янукович избежал справедливого наказания", - сказал Кравченко.

31 января в Оболонском суде должны были слушать свидетелей обвинения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Лагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформЛагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформ
Умеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в КрымуУмеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в Крыму
Кадыров: заявления чеченских геев о преследованиях были проплаченнымиКадыров: заявления чеченских геев о преследованиях были проплаченными
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
Блок рекламы


Похожие новости
"Государство" НовороССия: Пасечник и Захарченко подписали соответствующие документы"Государство" НовороССия: Пасечник и Захарченко подписали соответствующие документы
Азаров стал подозреваемым по делу КурченкоАзаров стал подозреваемым по делу Курченко
ГПУ объявила о подозрении Арбузову по делу о покупке "вышек Бойко"ГПУ объявила о подозрении Арбузову по делу о покупке "вышек Бойко"
В Киеве состоялось подготовительное заседание суда по делу ШабунинаВ Киеве состоялось подготовительное заседание суда по делу Шабунина
Италия намерена привлечь украинских следователей к делу нацгвардейца МаркиваИталия намерена привлечь украинских следователей к делу нацгвардейца Маркива
Суд Лондона завершил открытые слушания по делу долга ЯнуковичаСуд Лондона завершил открытые слушания по делу долга Януковича
ГПУ вызвала на допрос экс-главу СБУ времен ЯнуковичаГПУ вызвала на допрос экс-главу СБУ времен Януковича
Создание Антикоррупционного суда - критический вопрос для сотрудничества с Украиной, - Всемирный банкСоздание Антикоррупционного суда - критический вопрос для сотрудничества с Украиной, - Всемирный банк
Самолет Януковича принудительно посадили по приказу Турчинова, - экс-охранникСамолет Януковича принудительно посадили по приказу Турчинова, - экс-охранник
Директор "Пущи-Водицы" пошел под суд по делу о даче КузьминаДиректор "Пущи-Водицы" пошел под суд по делу о даче Кузьмина
Последние новости
Подгружаем последние новости