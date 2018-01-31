Трамп решил не закрывать тюрьму в Гуантанамо

Американский лидер отменил указ своего предшественника.

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Тюрьма на военной базе США в Гуантанамо не будет закрыта, заявил президент США Дональд Трамп во вторник, 30 января, во время своего первого обращения к американскому Конгрессу "О положении страны".

"Я только что подписал указ министру [обороны] Мэттису пересмотреть нашу политику содержания заключенных под стражей и оставить в работе действующие места заключения в Гуантанамо", - приводит слова Трампа DW.

Ранее он уже высказывался против дальнейших освобождений узников Гуантанамо. Трамп писал в твиттере , что в Гуантанамо находятся "крайне опасные личности, и им нельзя разрешать возвращаться к боевым действиям".