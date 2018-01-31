Трамп решил не закрывать тюрьму в Гуантанамо

Американский лидер отменил указ своего предшественника.

Трамп решил не закрывать тюрьму в Гуантанамо
Фото: ogoniok.com

Тюрьма на военной базе США в Гуантанамо не будет закрыта, заявил президент США Дональд Трамп во вторник, 30 января, во время своего первого обращения к американскому Конгрессу "О положении страны".

"Я только что подписал указ министру [обороны] Мэттису пересмотреть нашу политику содержания заключенных под стражей и оставить в работе действующие места заключения в Гуантанамо", - приводит слова Трампа DW.

Ранее он уже высказывался против дальнейших освобождений узников Гуантанамо. Трамп писал в твиттере, что в Гуантанамо находятся "крайне опасные личности, и им нельзя разрешать возвращаться к боевым действиям".

Лагерь в Гуантанамо был создан после терактов в США 11 сентября 2001 года. Там содержатся предполагаемые мусульманские террористы, в отношении которых не ведутся официальные уголовные дела. Барак Обама намеревался закрыть его еще в 2009 году, сразу вступления в должность президента. Освобождение заключенных затянулось во многом из-за того, что Конгресс США, большинство в котором имели республиканцы, воспротивился тому, что бывшие узники останутся на американской земле. Сейчас в Гуантанамо находится 41 заключенный.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Лагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформЛагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформ
Умеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в КрымуУмеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в Крыму
Кадыров: заявления чеченских геев о преследованиях были проплаченнымиКадыров: заявления чеченских геев о преследованиях были проплаченными
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
Блок рекламы


Похожие новости
Трамп пообещал покончить с ТалибаномТрамп пообещал покончить с Талибаном
Замглавы ФБР подал в отставку после критики со стороны Трампа, - СМИЗамглавы ФБР подал в отставку после критики со стороны Трампа, - СМИ
Трамп отрицает, что планировал уволить спецпрокурора по роSSийскому расследованиюТрамп отрицает, что планировал уволить спецпрокурора по роSSийскому расследованию
Испания решила закрыть представительство Каталонии в БрюсселеИспания решила закрыть представительство Каталонии в Брюсселе
"Шатдаун" в США: Трамп предлагает применить "ядерный вариант" в Сенате"Шатдаун" в США: Трамп предлагает применить "ядерный вариант" в Сенате
Стало известно, где Трамп отметил первую годовщину своей инаугурацииСтало известно, где Трамп отметил первую годовщину своей инаугурации
Шатдаун в США: Белый дом не отвечает на звонки, поездка Трампа в Давос под вопросом Шатдаун в США: Белый дом не отвечает на звонки, поездка Трампа в Давос под вопросом
Трамп подвел итоги первого года своего президентстваТрамп подвел итоги первого года своего президентства
Французский суд разрешил Керимову съездить в РоSSиюФранцузский суд разрешил Керимову съездить в РоSSию
Климкин сообщил о запланированной встрече Порошенко и Трампа в ДавосеКлимкин сообщил о запланированной встрече Порошенко и Трампа в Давосе
Последние новости
Подгружаем последние новости