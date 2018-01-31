Трамп решил не закрывать тюрьму в Гуантанамо
Американский лидер отменил указ своего предшественника.
Тюрьма на военной базе США в Гуантанамо не будет закрыта, заявил президент США Дональд Трамп во вторник, 30 января, во время своего первого обращения к американскому Конгрессу "О положении страны".
"Я только что подписал указ министру [обороны] Мэттису пересмотреть нашу политику содержания заключенных под стражей и оставить в работе действующие места заключения в Гуантанамо", - приводит слова Трампа DW.
Ранее он уже высказывался против дальнейших освобождений узников Гуантанамо. Трамп писал в твиттере, что в Гуантанамо находятся "крайне опасные личности, и им нельзя разрешать возвращаться к боевым действиям".
Лагерь в Гуантанамо был создан после терактов в США 11 сентября 2001 года. Там содержатся предполагаемые мусульманские террористы, в отношении которых не ведутся официальные уголовные дела. Барак Обама намеревался закрыть его еще в 2009 году, сразу вступления в должность президента. Освобождение заключенных затянулось во многом из-за того, что Конгресс США, большинство в котором имели республиканцы, воспротивился тому, что бывшие узники останутся на американской земле. Сейчас в Гуантанамо находится 41 заключенный.
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