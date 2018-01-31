В США министром здравоохранения стал американец с украинскими корнями

50-летний Алекс Эйзар родился в Пенсильвании.

В США министром здравоохранения стал американец с украинскими корнями
Фото: wikimedia.org

В понедельник присягу министра здравоохранения США сложил Алекс Эйзар, американец с украинско-ливанскими корнями, передает Голос Америки.

"Президент Трамп возлагает на Эйзара критически важные задачи - разработать программу преодоления опиоидного кризиса в стране и существенно уменьшить стоимость лекарств для населения в США", - говорится в сообщении.

Передозировка, в основном опиоидными медицинскими препаратами, является главной причиной смертности в Соединенных Штатах среди людей в возрасте до 50 лет. А цены на рецептурные препараты в США вдвое или вчетверо выше цен в других развитых странах мира.

50-летний Алекс Эйзар родился в Пенсильвании. При правлении президента Джорджа Буша-младшего занимал должность заместителя министра здравоохранения США.

Как сообщалось, министр здравоохранения США Том Прайс ушел в отставку в сентябре 2017-го после того как он был уличен в увлечении полетами на частных самолетах вместо обычных рейсов.


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