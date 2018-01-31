Военный погиб, двое ранены за сутки на Донбассе

Зафиксировано три обстрела сил АТО.

Фото: Макс Левін

30 января на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

В целом за минувшие сутки зафиксировано три обстрела сил АТО со стороны оккупантов.

На Донецком направлении враг из 82-мм минометов и гранатометов вел огонь по позициям Вооруженных сил Украины у Песков. На Приазовье минометы калибра 82-мм были применены противником вблизи Лебединского, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - у Водяного, сообщает штаб АТО.

Напомним, 29 января на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков. Ни один украинский военнослужащий не пострадал.