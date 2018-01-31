Военный погиб, двое ранены за сутки на Донбассе
Зафиксировано три обстрела сил АТО.
30 января на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.
В целом за минувшие сутки зафиксировано три обстрела сил АТО со стороны оккупантов.
На Донецком направлении враг из 82-мм минометов и гранатометов вел огонь по позициям Вооруженных сил Украины у Песков. На Приазовье минометы калибра 82-мм были применены противником вблизи Лебединского, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - у Водяного, сообщает штаб АТО.
Напомним, 29 января на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков. Ни один украинский военнослужащий не пострадал.
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Политика
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