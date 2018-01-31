Из учебного центра десантных войск украли компьютеры на 800 тысяч

Комплекс моделирования боевых действий выведен из строя.

Из учебного центра десантных войск украли компьютеры на 800 тысяч

Военная прокуратура задеражала военнослужащего, который украл из учебного центра десантно-штурмовых войск в Житомире компьютерную технику на общую сумму более 800 тыс грн.

Об этом сообщает военная прокуратура Центрального региона.

Вора удалось найти 26 января благодаря применению полиграфа. Он в период с декабря 2017 по январь 2018 разукомплектовал компьютерную технику центра на сумму свыше 800 тыс. грн. В результате был выведен из строя учебный класс - интерактивный комплекс имитационного моделирования боевых действий.

Следствие установило лиц, которым подозреваемый сбыл в Киеве и Львове комплектующие. Значительную часть компьютерной техники удалось вернуть.

27 января Королевский райсуд Житомира избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 260 тыс. грн.


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