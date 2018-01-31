Из учебного центра десантных войск украли компьютеры на 800 тысяч
Комплекс моделирования боевых действий выведен из строя.
Военная прокуратура задеражала военнослужащего, который украл из учебного центра десантно-штурмовых войск в Житомире компьютерную технику на общую сумму более 800 тыс грн.
Об этом сообщает военная прокуратура Центрального региона.
Вора удалось найти 26 января благодаря применению полиграфа. Он в период с декабря 2017 по январь 2018 разукомплектовал компьютерную технику центра на сумму свыше 800 тыс. грн. В результате был выведен из строя учебный класс - интерактивный комплекс имитационного моделирования боевых действий.
Следствие установило лиц, которым подозреваемый сбыл в Киеве и Львове комплектующие. Значительную часть компьютерной техники удалось вернуть.
27 января Королевский райсуд Житомира избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 260 тыс. грн.
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