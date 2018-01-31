«Пропала грамота»: Верховна Рада забула про МВФ ще у 2016 році
Де шукати документ, який містить зобов’язання України в межах угоди з МВФ про Механізм розширеного фінансування, як не на офіційних сторінках уповноважених органів?
Відкриваємо сайт Верховної Ради України, який веде найофіційнішу з можливих в Україні баз законодавчих документів, вбиваємо в пошук «
Знаходимо «
Знаходимо
І виявляємо між текстами разючі відмінності. Наприклад, у «нацбанківському» першоджерелі є обіцянка легалізувати видобуток бурштину та азартні ігри у 2018 році:
В парламентському апокрифі – бурштин є, а азартних ігор – нема:
Також парламентській версії немає жодних згадок про антикорупційний суд, наявний на сайті НБУ.
Все це тому, що Нацбанк оприлюднив у себе останню версію Меморандуму відповідну до листа Порошенка, Гройсмана, Данилюка та Гонтарєвої від 2 березня 2017 року:
А на сайті Ради час зупинився на рік раніше. Там висить версія Меморандуму відповідно до листа тих же персонажів, але тільки від 1 вересня 2016 року:
Блог від: Юрій Ніколов
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