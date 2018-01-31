«Пропала грамота»: Верховна Рада забула про МВФ ще у 2016 році

Де шукати документ, який містить зобов’язання України в межах угоди з МВФ про Механізм розширеного фінансування, як не на офіційних сторінках уповноважених органів?

Відкриваємо сайт Верховної Ради України, який веде найофіційнішу з можливих в Україні баз законодавчих документів, вбиваємо в пошук «Меморандум про економічну і фінансову політику»:

«Пропала грамота»: Верховна Рада забула про МВФ ще у 2016 році

Знаходимо «Лист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політику». У тексті в парламентській базі вказано, що його взято з сайту НБУ:

«Пропала грамота»: Верховна Рада забула про МВФ ще у 2016 році

Знаходимо Меморандум про співпрацю з МВФ на сайті Нацбанку:

«Пропала грамота»: Верховна Рада забула про МВФ ще у 2016 році

І виявляємо між текстами разючі відмінності. Наприклад, у «нацбанківському» першоджерелі є обіцянка легалізувати видобуток бурштину та азартні ігри у 2018 році:

«Пропала грамота»: Верховна Рада забула про МВФ ще у 2016 році

В парламентському апокрифі – бурштин є, а азартних ігор – нема:

«Пропала грамота»: Верховна Рада забула про МВФ ще у 2016 році

Також парламентській версії немає жодних згадок про антикорупційний суд, наявний на сайті НБУ.

«Пропала грамота»: Верховна Рада забула про МВФ ще у 2016 році

Все це тому, що Нацбанк оприлюднив у себе останню версію Меморандуму відповідну до листа Порошенка, Гройсмана, Данилюка та Гонтарєвої від 2 березня 2017 року:

«Пропала грамота»: Верховна Рада забула про МВФ ще у 2016 році

А на сайті Ради час зупинився на рік раніше. Там висить версія Меморандуму відповідно до листа тих же персонажів, але тільки від 1 вересня 2016 року:

«Пропала грамота»: Верховна Рада забула про МВФ ще у 2016 році

Блог від: Юрій Ніколов


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Лагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформЛагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформ
Умеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в КрымуУмеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в Крыму
Кадыров: заявления чеченских геев о преследованиях были проплаченнымиКадыров: заявления чеченских геев о преследованиях были проплаченными
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
Блок рекламы


Похожие новости
Пять военных пострадали из-за обстрелов на Донбассе в субботуПять военных пострадали из-за обстрелов на Донбассе в субботу
Рада закрыла сессиюРада закрыла сессию
Рада одобрила допуск иностранных военных на учения в 2018 годуРада одобрила допуск иностранных военных на учения в 2018 году
Рада отказалась включить в повестку законопроект об Антикоррупционном судеРада отказалась включить в повестку законопроект об Антикоррупционном суде
Рада приняла новый закон о приватизацииРада приняла новый закон о приватизации
Рада приняла закон о реинтеграции ДонбассаРада приняла закон о реинтеграции Донбасса
Рада закрылась без голосования по закону о ДонбассеРада закрылась без голосования по закону о Донбассе
Рада отказалась включать в закон о Донбассе пропуск гуманитарных грузовРада отказалась включать в закон о Донбассе пропуск гуманитарных грузов
Израиль страдает от засухи: тысячи людей под Стеной плача молятся о дождеИзраиль страдает от засухи: тысячи людей под Стеной плача молятся о дожде
В Санкт-Петербурге произошел взрыв в супермаркете, есть пострадавшиеВ Санкт-Петербурге произошел взрыв в супермаркете, есть пострадавшие
Последние новости
Подгружаем последние новости