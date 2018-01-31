В Stratfor сделали прогноз о миротворцах на Донбассе

После переговоров 26 января в Дубае между помощником президента РоSSии Владиславом Сурковым и специальным представителем США по Украине Куртом Волкером Сурков сказал, что РоSSия будет внимательно изучать предложения США в отношении миротворческих сил США в Украине.

В частности, Сурков положительно отнесся к плану США по развертыванию миротворцев США поэтапно.

Об этом говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor. Отмечается, что Сурков осторожно подошел к этой теме, заявив только, что после тщательного изучения РоSSия предложит быстрый ответ и что будет организована последующая встреча. Маловероятно, что РоSSия выполнит этот план до окончания президентских выборов в марте, утверждают аналитики Stratfor. Компромисс по Украине будет представлять собой уступку Соединенным Штатам — а этого Кремль хочет избежать в предвыборный период. После выборов у РоSSии будет больше маневров для ведения переговоров.

Поэтапный подход, если он будет применен, значительно изменит позиции Соединенных Штатов и РоSSии. С тех пор, как президент РоSSии Владимир Путин впервые высказался в поддержку миротворческой миссии на Донбассе в сентябре прошлого года, Кремль был непреклонен, что такая миссия должна быть ограничена охраной независимых наблюдателей на линии соприкосновения между силами Украины и оккупантов.