Речь о санкциях против РФ идет в засекреченной части "кремлевского доклада", - глава Минфина США

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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что речь о новых санкциях в отношении РоSSии идет в «засекреченной части» опубликованного во вторник «кремлевского доклада».

В ходе встречи с членами банковского комитета Сената Мнучину сенатор Роберт Менендес задал вопрос по поводу отсутствия санкций в опубликованном Минфином США «кремлевском докладе», сообщила в своем twitter корреспондент CNBC Кайла Тауше. На это Мнучин ответил: «Я подозреваю, что вы не видели засекреченную часть доклада. Санкции будут, и они станут результатом этого доклада».

«Ни в коем случае не надо думать, что мы не введем санкции против людей из этого списка», — цитирует Мнучина журналист агентства Reuters Пит Шредер.

Мнучин добавил, что изначально не было замысла сообщать о санкциях именно в день публикации доклада. «Целью документа был очень тщательный анализ», — цитирует главу Минфина США агентство Bloomberg.

Сенаторы также спросили Мнучина, согласен ли он с главой ЦРУ Майком Помпео о том, что РоSSия может вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году. На это глава Минфина США заявил, что уважает мнение Помпео и не намерен с ним спорить.

В «кремлевский доклад», подготовленный Министерством финансов, вошли 210 человек, в том числе высших чиновников. Значительная часть списка была отдана руководителям крупных роSSийских госкомпаний и компаний с государственным участием. Также в нем оказались богатейшие бизнесмены страны с состоянием не менее $1 млрд.

В сообщении Минфина США отмечалось, что у «кремлевского доклада» есть и закрытая часть. Имена людей, попавших в закрытую часть списка, не разглашаются, в докладе подчеркивается лишь, что в нем могут быть упомянуты и бизнесмены с состоянием менее $1 млрд, и чиновники, не занимающие высших руководящих постов.


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