Испания требует исключить Косово из плана расширения ЕС – EUobserver

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Испания заявила, что Косово следует исключить из плана расширения Европейского Союза на страны Западных Балкан.

Об этом сообщает EUobserver, ссылаясь на письмо министра иностранных дел Испании, направленное в адрес Еврокомиссии, передает Европейская правда.

«Концепция «WB6″ не соответствует динамике расширения. Косово не является частью процесса расширения и имеет свои собственные дифференцированные рамки», — говорится в письме министра.

ЕС активировал дипломатические усилия по ускорению действий, которые должны присоединить шесть стран Западных Балкан к ЕС. В феврале должна быть обнародована официальная стратегия Еврокомиссии по Балканам, а президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посетит все шесть стран.

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что Сербия и Черногория, скорее всего, будут следующими странами, которые присоединятся к ЕС до 2025 года.

Албания, Босния, Косово, Македония, Черногория и Сербия, которые надеются вступить в ЕС, в последние годы чувствовали, что их шансы относительно членства уменьшаются, поскольку политики блока, которые столкнулись с ростом евроскептицизма, кризисом в еврозоне 2009-2013 годов, процессом Brexit , казалось, потеряли интерес к ним.

Однако рост роSSийского влияния, миграционный кризис в регионе и стремление ЕС укрепить европейскую интеграцию после Brexit предоставляют Балканам новые возможности.


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