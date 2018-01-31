Дуда: Из-за истории против Польши ведут гибридную войну

Президент Польши заявил, что поляки имеют право отстаивать историческую правду и защищать себя от фальсификации истории.

Об этом Дуда заявил в эфире телеканала TVP Info, передает « Европейская правда «.

Президент Польши отметил, что не очень понимает, почему реакция израильской стороны на изменения в Закон об институте национальной памяти была такой «импульсивным и отрицательной».

«Мы должны спокойно выяснить этот вопрос. В то же время, нам нельзя от этого отказаться. У нас есть право защищать собственную историческую правду, потому что во время Второй мировой войны 6 млн польских граждан погибли, в том числе в немецких концлагерях» , — сказал он.