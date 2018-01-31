Подозреваемому в сепаратизме харьковскому соратнику Медведчука продлили арест

В удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения Андрею Лесику суд отказал.

Подозреваемому в сепаратизме харьковскому соратнику Медведчука продлили арест
Фото: mediaport

Киевский районный суд Харькова 30 января удовлетворил ходатайство следователя УСБУ в Харьковской области и продлил меру пресечения главе Харьковского территориального совета движения "Украинский выбор - Право народа" Андрею Лесику, подозреваемому в сепаратизме.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Вынесено определение: продолжить подозреваемому Лесику меру пресечения в виде содержания под стражей в Харьковском учреждении исполнения наказаний №27 (СИЗО - ред.) в пределах срока досудебного расследования на 60 дней - до 30 марта 2018 г. включительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Лесика Дмитрия Тихоненкова об изменении меры пресечения его подзащитному.

Напомним, сотрудники СБУ задержали Лесика 15 декабря. Ранее ему вручили подозрение по ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Дело касается репоста материала на странице в соцсети весной 2014 года с призывом к созданию Одесской народной республики.

Андрей Лесик с 2010 по 2015 был депутатом Харьковского городского совета 6-го созыва, с 2015-го - депутатом горсовета 7-го созыва, членом фракции "Возрождение", возглавляя при этом местный территориальный совет движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

Весной 2016 года Лесика лишили полномочий, и его место занял другой депутат. Позже ему удалось через суд отменить решение горсовета, но мандат ему так и не вернули.


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