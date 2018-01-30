Представители сирийской оппозиции прилетели в Сочи, но от переговоров отказались

Во время речи главы МИД РФ ряд делегатов обвинили Москву в убийстве мирных жителей в Сирии.

Представители сирийской оппозиции прилетели в Сочи, но от переговоров отказались

Представители сирийской оппозиции, прилетевшие на Конгресс национального диалога Сирии в Сочи, отказались в нем участвовать. Сирийские оппозиционеры отказались покидать сочинский аэропорт после того, как увидели, что в нем в связи с конгрессом вывешены только государственные флаги Сирии, передает Немецкая волна.

Представлять на встрече их интересы будет турецкая делегация, сообщил во вторник, 30 января, МИД Турции.

По данным турецкого государственного агентства Анадолу, от участия в конференции отказались представители "арабских, туркоманских и курдских племен". Какая из групп наделила Анкару правом представлять их на форуме, не указывается.

Тем временем более 10 человек сирийских оппозиционеров вошли в состав президиума Конгресса национального диалога Сирии, сообщает "Интерфакс".

Между тем во время речи главы МИД РФ Сергея Лаврова на конференции ряд делегатов выражали недовольство, выкрикивая обвинения в адрес Москвы в убийстве мирных жителей в Сирии. В то же время несколько других делегатов во время речи Лаврова поднялись со своих мест и выразили свою поддержку действиям РФ.

Важнейшая группа сирийской оппозиции, а также сирийские курды отказались от участия в конференции еще ранее. Оппозиционный Сирийский комитет по переговорам (СКП) в ночь на 27 января сообщил о решении бойкотировать сочинскую встречу в связи с тем, что правительство Сирии и Москва не обеспечили исполнение необходимых обязательств. Конгресс в Сочи может подорвать усилия ООН как посредника в мирных переговорах, указал СКП.

В свою очередь сирийские курды за несколько дней до начала конгресса заявили, что не хотят участвовать в дискуссии о прекращении военного конфликта в Сирии, пока продолжается турецкое наступление на Африн.

Конгресс национального диалога Сирии, проходящий 29-30 января в Сочи, организован РФ, Турцией и Ираном. Переговоры проходят параллельно с межсирийскими переговорами под эгидой ООН.


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