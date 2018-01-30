Луценко признал отдых на Сейшелах
Генпрокурор уверяет, что деньги на поездку дал сын.
Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил, что в начале года отдыхал с семьей на Сейшельских островах.
Об этом генпрокурор рассказал журналистам в Брюсселе, сообщает "Укринформ".
"Все средства, которые мы заплатили за пребывание, будут указаны в следующей декларации. Я указал в декларации подарок сына, который занимается бизнесом, который предоставил нам средства для оплаты этого семидневного отдыха. Остальные средства, которые мы потратили там на другие нужды, также будут указаны в нашей декларации примерно в марте-апреле", - отметил Луценко.
Он заявил, что во время отдыха на островах "никаких излишеств не было".
"Я не склонен оправдываться. Но, к сожалению, так на самом деле произошло, что отдыхать без проведения митингов и дискуссий я могу только за рубежом", - отметил генпрокурор.
Луценко добавил, что его сын, который платит налоги, имеет возможность помочь родителям "получить эту передышку перед сложным годом".
Генпрокурор отметил, что помощь сына в размере 10 тыс. евро показана в декларации как одноразовый подарок.
По информации журналистов программы "Схемы", в начале 2018 года семья генпрокурора в течение восьми дней отдыхала на Сейшелах, где арендовала три виллы. По подсчетам журналистов, отдых мог стоить более 50 тыс. евро.
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30.01.2018 16:49