ЕСПЧ удовлетворил жалобу преследуемого при Януковиче экс-замминистра юстиции

Украина заплатит Евгению Корнийчуку 6500 евро.

Евгений Корнийчук Фото: segodnya.ua

Европейский суд по правам человека принял сторону Евгения Корнийчука, бывшего первого заместителя Министра юстиции Украины по делу "Korniychuk v. Ukraine (no. 10042/11)".

Об этом пишет портал "Украинское право" со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ .

"В феврале 2009 года Корнийчук направил письмо "Нафтогазу Украины", государственной газовой компании, заявив, что она может продлить договор с юридической фирмой без процедуры торгов. Органы прокуратуры позже выяснили, что он превысил полномочия и продление действия договора привело к значительным потерям в государственном бюджете", - говорится в сообщении.

Корнийчука обвинили в превышении полномочий, которое привело к серьезным последствиям. Его задержали 22 декабря 2010, почти два месяца Корнийчук провел под стражей. В декабре 2011 года Корнийчука амнистировали.

Корнийчук выдвинул ряд жалоб, в частности, ссылаясь на части 1 и 3 статьи 5 Европейской конвенции по правам человека - право на свободу и безопасность/право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до рассмотрения. Он, в частности, утверждал, что его арест - без судебного ордера - и дальнейшее задержание были незаконными, а досудебное заключение с 30 декабря 2010 до 15 февраля 2011 года не было достаточно обоснованным.

ЕСПЧ поддержал жалобу Корнийчука и постановил выплатить ему 6500 евро нематериального ущерба.