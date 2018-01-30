Международный аудит подтвердил эффективность Госфинмониторинга

Комитет экспертов Совета Европы положительно оценил систему борьбы с отмыванием денег в Украине.

Международный аудит украинской системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения признал деятельность Государственной службы финансового мониторинга Украины эффективной и результативной.

Об этом сообщил глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский, сообщается на сайте Кабмина.

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) 30 января обнародовал Отчет по результатам пятого раунда оценки Украины.

В целом отчет подтвердил, что Украина является надежной юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, не требует специальных контрольных мероприятий (маяков) со стороны Комитета Совета Европы MONEYVAL и FATF.

По итогам проверки Комитет MONEYVAL подтвердил значительный уровень операционной и институциональной способности национального подразделения финансовой разведки - Государственной службы финансового мониторинга Украины по всем рейтинговым параметрам, говорится в сообщении.

Кроме этого, отчет акцентирует внимание на значительном уровне межведомственной координации, качественном проведении первой Национальной оценки рисков, организации международного сотрудничества, а также высоком уровне регуляторно-надзорной деятельности, в том числе над банковским сектором и рынком ценных бумаг.

Также отчет отдает должное работе, которая сейчас проходит для ареста и конфискации средств в случаях коррупции и похищения государственных активов на высших уровнях.

По мониторинговому режиму Украины находится на уровне таких стран-членов FATF, как Австралия, США , Канада, Сингапур, Дания, Швеция и Швейцария.

По результатам оценки технического соответствия украинского законодательства Украина получила положительные рейтинги. В частности установлено, что национальное законодательство полностью соответствует 12-ти рекомендациям FATF, 20-ти преимущественно соответствует, семи частично соответствует и одна рекомендация не применяется в Украине.

По уровню эффективности, в соответствии с установленными рейтингами, Украина получила по двум непосредственным результатам рейтинг "значительный", по восьми результатам - рейтинг "умеренный" и по одному показателю низкую оценку.

Отчет комитета MONEYVAL определил также ряд конструктивных замечаний к работе украинской системы финансового мониторинга.

Госфинмониторинг начал подготовку Плана действий по дальнейшему совершенствованию системы финансового мониторинга в Украине по результатам 5-го раунда оценки MONEYVAL. Эта работа определена Госфинмониторингом как первоочередная и неотложная.