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На Донбассе погиб военный Боец был убит у Водяного. Архив Фото: Макс Левин Во вторник на Донбассе вследствие вражеского обстрела погиб военнослужащий сил АТО. Это произошло около полудня. РоSSийско-оккупационные войска обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции военных у Водяного, сообщает штаб АТО. Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков. Ни один украинский военнослужащий не пострадал.

LB.ua

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