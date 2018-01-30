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2018-01-30
На Донбассе погиб военный
Боец был убит у Водяного.
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Фото: Макс Левин
Во вторник на Донбассе вследствие вражеского обстрела погиб военнослужащий сил АТО.
Это произошло около полудня. РоSSийско-оккупационные войска обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции военных у Водяного, сообщает штаб АТО.
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков. Ни один украинский военнослужащий не пострадал.
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