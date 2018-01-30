В Киеве состоялось подготовительное заседание суда по делу Шабунина

Ему грозит до 5 лет за удар в лицо блогера Филимоненко.

В Киеве состоялось подготовительное заседание суда по делу Шабунина
Фото: Тереза Лащук

Днепровский районный суд Киева во вторник, 30 января, провел подготовительное заседание по делу об избиении видеоблогера Всеволода Филимоненко руководителем общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталия Шабунина. Слушание дела по сути начнется 9 февраля в 14:00, сообщает корреспондент LB.ua.

Суд вызвал на заседание свидетелей обеих сторон. Среди них - экс-глава одесской таможни Юлия Марушевская, член ЦПК Александра Устинова и ее парень.

Шабунину инкриминируют нанесение телесных повреждений средней тяжести журналисту - ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Адвокаты Шабунина считают дело сфальсифицированным и настаивают на переквалификации преступления по ст.126 УК (удар, который не привел к телесным повреждениям).

О фальсификации дела, по мнению адвоката Дениса Овчарова, свидетельствует то, что в материалах дела отсутствуют оригиналы медицинских документов, в частности рентгена, которые были сделаны в первой больнице, куда обратился Филимоненко в день удара.

Кроме того, отметил Овчаренко, Шабунин ударил Филимоненко в левую часть лица (что видно на видео и записано в материалах дела), а экспертиза обнаружила гематому на правой части. Следствие отказало Шабунину в проведении дополнительной независимой медицинской экспертизы.

Филимоненко в ответ сказал, что провел эту экспертизу за собственные средства.

Он принес с собой на заседание флаги ЕС и США. По его мнению, страны Запада находятся на его стороне "как журналиста, пострадавшего".

Напомним, 8 июня 2017 года возле Днепровского военкомата Шабунин ударил Филимоненко по лицу. По словам главы ЦПК, блогер спровоцировал его оскорбительными словами. Филимоненко заявляет, что лишь выполнял журналистское задание и демонстрировал Шабунину удостоверение. В тот же день Филимоненко оббрызгал Шабунина перечным баллончиком.

Шабунину изначально вменяли статью 345-1, но в связи с обращением представителей СМИ и общественности по поводу профессии Филимоненко первое подозрение было составлено по более мягкой статье 122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение). 15 января 2017 года дело переквалифицировали обратно на статью 345-1.


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