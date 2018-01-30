Италия намерена привлечь украинских следователей к делу нацгвардейца Маркива

Расследование будет осуществляться совместно.

Виталий Маркив Фото: фотопроект "Если бы не война"

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано уверен, что будет создана двусторонняя следственная группа по расследованию дела украинского военнослужащего Виталия Маркива.

"Я думаю, что в интересах всех искать правду, и я полностью уверен, что судебные органы Италии примут Украину в расследование и это будет двустороннее рассмотрение дела. И будет группа следователей из обеих стран", - сказал Альфано на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным во вторник в Киеве , передает "Интерфакс-Украина".

Он также отметил, что итальянский народ пристально следит за убийством журналиста итальянского Андреа Рокелли в зоне АТО. "Мы понимаем, что результаты расследования могут повлиять на мнение двух народов", - рассказал Альфано.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин призвал создать двустороннюю следственную группу. "Мы считаем и мы к этому готовы, что это расследование должно осуществляться совместно... Мы понимаем всю ситуацию и как все происходило. И мы готовы и предоставляем все необходимые данные и доказательства", - отметил он.

Климкин также высказал убеждение, что невиновность украинца будет доказана.

Напомним, 30 июня 2017 года в Италии был задержан заместитель командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии им.Кульчицкого Виталий Маркив по подозрению в убийстве фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелле вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года. Его удерживают в тюрьме в итальянском городке Павия (Ломбардия). К нему не допускали украинских дипломатов, мотивируя это тем, что он имеет итальянское подданство.

Прокуратура города Павии начала уголовное производство в связи с гибелью в 2014 году в зоне АТО итальянского и роSSийского журналистов на основании показаний французского журналиста. В рамках этого производства французский журналист указал на то, что смерть журналистов стала следствием применения оружия подразделением Нацгвардии, в котором проходил службу Маркив. Кроме того, в рамках свидетельств французский журналист предоставил видеоряд. При этом, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны роSSийско-террористических войск.