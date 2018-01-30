В Луганске отключили воду

"ЛНР" задолжала 170 млн грн.

В Луганске отключили воду

Оккупированный Луганск остался без холодной водопроводной воды.

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на источники в городе.

Пресс-секретарь Луганского энергетического объединения, которое входит в холдинг Энергетический стандарт бизнесмена Константина Григоришина, Евгений Наседкин подтвердил LIGA.net информацию об отключении воды в бывшем областном центре.

"Сегодня отключили. Причина - долги Попаснянского водоканала", - сказал он. По его словам, долг перед ЛЭО составляет по состоянию на сегодня 170 млн грн с июля 2015 года.

Наседкин не стал прогнозировать сроки возобновления подачи воды оккупированные районы Луганской области.

Агентство сепаратистов "ЛИЦ" сообщает, что во вторник была прекращена подача воды с Петровской насосной станции Попаснянского водоканала, расположенной на подконтрольной Украине территории. Утверждается, что без водоснабжения остались села Приветное, Обозное, Веселая Гора.

Напомним, в конце 2016 года уже была подобная ситуация. ООО "Луганское энергетическое объединение" 1 декабря обесточило агрегаты Петровской насосной станции второго подъема, которым осуществлялась подача воды в "ЛНР" (в направлении Луганска). Отключение произошло из-за задолженности КП "Попаснянский районный водоканал" за электроэнергию в размере 124 млн грн. "ЛНР" начала погашать долги, и в январе водоснабжение возобновили.


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