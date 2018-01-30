Премьеры пяти германских земель потребовали ослабить санкции против РоSSии

Восточногерманские лидеры заявляют о вреде антироSSийских санкций для местных компаний.

Премьеры пяти германских земель потребовали ослабить санкции против РоSSии

Главы правительств пяти восточных земель Германии считают, что санкции против РоSSии неэффективны и наносят ущерб немецким компаниям.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Берлине состоялась встреча глав правительств пяти земель, образованных на территории бывшей Германской Демократической Республики.

Так, премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Газелофф, член партии канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз, после встречи заявил, что ограничительные меры не дают результата, поэтому следует выработать новый подход. По его словам, санкции мало затрагивают такие важные роSSийские экспортные товары как нефть и газ или поставки автомобилей из ФРГ в РоSSию, зато болезненно бьют по немецкому экспорту аграрной продукции.

Особый вред санкции нанесли восточногерманским компаниям, имеющим тесные связи с роSSийскими партнерами. Глава правительства земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг, представлящая социал-демократов, также поддержала ослабление санкций.

Газелофф отметил, что РоSSия в Украине однозначно нарушила нормы международного права, однако перспектива разрешения кризиса может быть только во взаимодействии.

Премьеры восточногерманских земель планируют обсудить вопросы смягчения санкций против РоSSии с будущим федеральным правительством ФРГ.

Как сообщалось ранее сегодня, участники коалиционных переговоров в Германии достигли компромисса по беженцам.


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