Киевсовет подготовил переименование 13 улиц и станции метро "Петровка"

Куреневско-Красноармейская линия метро может стать Оболонско-Теремковской.

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей на заседании во вторник согласовала ряд переименований столичных улиц, сообщается на сайте горсовета.

Среди прочего, предлагается уточнить названия двух улиц и переулка. Улицу Алма-Атинскую хотят сделать Алматинской, ул. Кустанайскую - Костанайской, как и переулок Кустанайский.

Также предлагается вернуть переулку Ладо Кецховели в Подольском районе историческое название - переулок Воздвиженский.

Кроме того, предполагается переименование проспекта, бульвара, улиц и переулка:

переулка Михаила Реута в переулок Памвы Беринды (Печерский р-н);

ул.Семашко - в ул. Николая Павлушкова (Святошинский р-н);

ул. Гайдара - в ул. Семьи Праховых (Голосеевский р-н);

ул. Петровского - в ул. Василия Щавинского (Деснянский р-н);

ул. Пугачева - в ул. Академика Ромоданова (Шевченковский р-н);

ул. НовороSSийскую - в ул. Опришковскую (Днепровский р-н);

ул. Тропинина - в ул. Якубенковскую (Шевченковский р-н);

ул. Александра Горовица - в ул. Василия Барки (Соломенский р-н);

проспект Героев Сталинграда - в просп. Владимира Ивасюка (Оболонский р-н).

ул. Московскую - в ул. Дмитрия Годзенко (Печерский р-н);

ул. Маршала Тимошенко - в ул. Николая Кагарлицкого (Оболонский р-н);

бульвар. Дружбы Народов - в бульвар Николая Михновского (Печерский р-н);

Соответствующие переименования еще должен утвердить Киевсовет на пленарном заседании.

Кроме того, комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей согласовала проект решения о переименовании станции метро "Петровка" на "Почайну" - в соответствии с названием реки Почайна.

Общественные обсуждения соответствующего предложения прошли с 1 марта по 1 мая 2017 года. Проголосовали 1932 человека, 73% поддержали переименование.

Также, согласно документу, "Куреневско-Красноармейская" линия столичной подземки может получить новое название "Оболонско-Теремковская".

Проект решения должна еще рассмотреть комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы, после чего документ обсудят на пленарном заседании Киевсовета.

Название станции метро "Петровка" связано с фамилией советского партийного деятеля Григория Петровского.