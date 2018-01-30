Нардеп Бобов отсудил у Фискальной службы 38 млн гривен

Летом прошлого года уплата этих денег позволила депутату не лишиться неприкосновенности.

Нардеп Бобов отсудил у Фискальной службы 38 млн гривен
Геннадий Бобов
Фото: ckpr.com.ua

Окружной административный суд Киева отменил решения Государственной фискальной службы о начислении народному депутату Геннадию Бобову (группа "Возрождение") 37,9 млн гривен налоговых обязательств.

Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что по результатам документальной внеплановой проверки Бобова за 1998-2016 годы контролирующий орган принял налоговые сообщения-решения.

Согласно им, Бобову было начислено налоговое обязательство в сумме 35,4 млн гривен, обязательство по военному сбору в размере 2,5 млн гривен, и штрафные санкции в размере 170 гривен.

Суд установил, что материалы документальной проверки, проведенной на основании решения следственного судьи, могут быть основанием для принятия налогового сообщения-решения только после вынесения судом обвинительного приговора, который вступил в силу, или решения о закрытии уголовного производства.

В связи с этим суд удовлетворил административный иск Бобова и отменил решения ГФС от 18 мая 2017 года.

Напомним, в мае 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко решил внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Бобова. Бобов подозревался по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса. Позже Бобов уплатил в государственный бюджет 37,9 млн начислений по налоговым обязательствам, но пообещал судиться за них. Луценко после этого отозвал представление.


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