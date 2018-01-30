Топаза приговорили к 8 годам лишения свободы

Сепаратист признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса.

Топаза приговорили к 8 годам лишения свободы
Фото: kh.vgorode.ua

Киевский районный суд Харькова во вторник, 30 января, вынес приговор Игнату Кромскому, известного по позывному Топаз. Известный сепаратист признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и угоне автомобиля.

Об этом пишет местное издание "Медиапорт".

Коллегия судей приговорила Кромского к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, но по большую часть срока он уже отсидел (по "закону Савченко", день в СИЗО до июня 2017 года засчитывался как два дня основного наказания). То есть ему остается отбывать наказание около двух лет.

Топаз обвиняется по ч.1 ст.110 (сепаратизм), ч.1 ст.28 ч.1,2 ст.294 (массовые беспорядки) и ч.2 ст.28 ч.2 ст.289 (угон автомобиля) Уголовного кодекса.

Он был организатором захвата помещения Харьковской областной государственной администрации 1 марта 2014 года, участником избиения евромайдановцев, которых заставили пройти через так называемый "коридор позора", а также организатором массовых беспорядков 14 марта 2014 на Рымарской улице, во время которых погибли люди.

Топаза задержали 28 марта 2014 года. На следующий день решением Ленинского районного суда Харькова ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, который он нарушил. 25 апреля 2014 года Топаза задержали повторно в Донецке и в соответствии с решением суда взяли под стражу без права внесения залога.


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