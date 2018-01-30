США занимают прежнюю позицию в отношении миссии ООН на Донбассе, но открыты к диалогу

США продемонстрировали на переговорах в Дубае приверженность прежней позиции в отношении миссии ООН на Донбассе, в Вашингтоне не согласны ограничивать ее полномочия лишь охраной наблюдателей ОБСЕ , но открыты к диалогу.

Об этом сообщил « Интерфаксу» источник, знакомый с ходом переговоров.

«Спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер на переговорах в Дубае вновь подтвердил приверженность США позиции о необходимости развертывания миссии ООН по всей зоне конфликта. Полномочия миссии, по его мнению, должны быть шире одной лишь охраны наблюдателей ОБСЕ и должны способствовать поддержанию мира в зоне конфликта в целом», — сказал источник.

По итогам встречи стороны не смогли подготовить на бумаге единую позицию относительно миссии ООН .

«Обсуждались различные сценарии присутствия миссии, включая возможное ее размещение на линии соприкосновения. Диалог носил рабочий характер, какой либо конкретики, в том числе по составу миссии, участники встречи не касались, выработки единой позиции и закрепления на бумаге каких либо обязательств также не было. Противоречия сохраняются», — сказал источник.

При этом США не отказались от необходимости размещения миссии ООН на неподконтрольном Киеву участке границы с Россией .

«К.Волкером была подчеркнута необходимость размещения миротворцев ООН с соответствующим мандатом на участке границы с Россией», — сказал источник.

По его словам, стороны старались конструктивно реагировать на инициативы друг друга и «демонстрировали заинтересованность в высказанных предложениях».

Однако участники встречи не смогли преодолеть разногласия относительно украинского закона о реинтеграции Донбасса.

«РоSSийская сторона инициировала обсуждение по данному вопросу. Но выработать единую консолидированную позицию здесь не удалось», — сказал он.

Между тем, участники встречи согласились с необходимостью выполнения всеми подписантами, включая Киев , Минского комплекса мер в полном объеме.