США занимают прежнюю позицию в отношении миссии ООН на Донбассе, но открыты к диалогу
США продемонстрировали на переговорах в Дубае приверженность прежней позиции в отношении миссии ООН на Донбассе, в Вашингтоне не согласны ограничивать ее полномочия лишь охраной наблюдателей ОБСЕ, но открыты к диалогу.
Об этом сообщил «
«Спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер на переговорах в Дубае вновь подтвердил приверженность США позиции о необходимости развертывания миссии ООН по всей зоне конфликта. Полномочия миссии, по его мнению, должны быть шире одной лишь охраны наблюдателей ОБСЕ и должны способствовать поддержанию мира в зоне конфликта в целом», — сказал источник.
По итогам встречи стороны не смогли подготовить на бумаге единую позицию относительно миссии ООН.
«Обсуждались различные сценарии присутствия миссии, включая возможное ее размещение на линии соприкосновения. Диалог носил рабочий характер, какой либо конкретики, в том числе по составу миссии, участники встречи не касались, выработки единой позиции и закрепления на бумаге каких либо обязательств также не было. Противоречия сохраняются», — сказал источник.
При этом США не отказались от необходимости размещения миссии ООН на неподконтрольном Киеву участке границы с Россией.
«К.Волкером была подчеркнута необходимость размещения миротворцев ООН с соответствующим мандатом на участке границы с Россией», — сказал источник.
По его словам, стороны старались конструктивно реагировать на инициативы друг друга и «демонстрировали заинтересованность в высказанных предложениях».
Однако участники встречи не смогли преодолеть разногласия относительно украинского закона о реинтеграции Донбасса.
«РоSSийская сторона инициировала обсуждение по данному вопросу. Но выработать единую консолидированную позицию здесь не удалось», — сказал он.
Между тем, участники встречи согласились с необходимостью выполнения всеми подписантами, включая Киев, Минского комплекса мер в полном объеме.
«Речь шла о том, что комплекс мер должен выполняться последовательно всеми без исключения. Дополнительно было указано на обязательства Киева в этом процессе. Также переговорщики согласились с необходимостью поддержания в регионе перемирия и недопущения нарушений режима прекращения огня всеми сторонами конфликта», — сказал источник.
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