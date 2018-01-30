Аваков: "Национальные дружины" могут существовать только как общественные организации
"В Украине не может быть никаких парамилитарных образований".
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "Национальные дружины" могут существовать как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона.
Об этом сообщается на сайте МВД.
"Еще раз повторюсь, в государстве Украина есть только одна монополия на применение силы - государственная Национальная гвардия, Национальная полиция, Вооруженные Силы Украины. Все остальные парамилитарные образования, которые пытаются себя позиционировать на улицах городов, не являются законными. Общественные движения могут быть какими угодно, но только не выходить за рамки закона, - сказал Аваков.
Он также подчеркнул, что на улицах украинских городов не должно быть никаких милитаристских движений.
"Я, как министр не позволю, чтобы были параллельные структуры, которые пытаются на улицах вести себя как альтернативные милитаристские формирования", - добавил глава МВД.
Напомним, в воскресенье в Киеве на территории Косого капонира Киевской крепости силовое ответвление партии "Национальный корпус" провело "присягу" представителей своей организации "Национальные дружины".
Затем "дружинники" прошли маршем улицами Киева до Майдана Независимости. После этого в соцсетях возмутились и раскритиковали "Национальные дружины". Также мероприятие вызвало у киевлян волну вопросов: кто эти молодые люди и чем они будут заниматься.
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Политика
30.01.2018 10:02