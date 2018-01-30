Данилюк о "Кремлевском докладе" США: Это больше чем предупреждение

"Это еще один шаг, который должен побудить РоSSию прекратить войну в Украине".

Данилюк о "Кремлевском докладе" США: Это больше чем предупреждение
Фото: Сергей Нужненко

Министр финансов Александр Данилюк считает санкции одним из самых эффективных и действенных методов воздействия на РоSSию.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, комментируя "Кремлевский доклад" Министерства финансов США.

"Уверенная последовательная позиция всей американской администрации и министерства финансов США - опубликован список представителей роSSийской власти и приближенных к ней олигархов, которые могут попасть под санкции", - написал Данилюк.

"Это больше чем предупреждение - это еще один шаг, который должен побудить РоSSию прекратить вмешательство в демократические процессы в различных странах мира и прекратить войну в Украине", - добавил он.

Напомним, Министерство финансов США опубликовало "кремлевский список", предусмотренный новым законом о санкциях против роSSийских олигархов и людей из близкого окружения президента РФ Владимира Путина. Вашингтон пока решил отказаться от новых ограничений, и попадание в эти списки не означает обязательное введение санкций. Тем не менее, некоторые роSSийские олигархи через лоббистов в Вашингтоне пытались не попасть в этот список.

В Совета Федерации РФ заявили, что включение в "Кремлевский доклад" фактически всего роSSийского руководства означает разрыв отношений между Россией и США.

С понедельника, 29 января, США также начнут вводить санкции против физлиц и компаний из любой страны мира, которые будут заключать "существенные" контракты с предприятиями оборонного сектора РоSSии


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