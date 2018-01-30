В Турции задержали высокопоставленных медиков, выступивших против военной операции в Сирии

Задержанных обвиняют в нарушении антитеррористического законодательства.

В Турции задержали высокопоставленных медиков, выступивших против военной операции в Сирии

Власти Турции задержали высокопоставленных членов медицинской ассоциации, которые выступали против турецкой военной операции в Сирии.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на турецкое государственное информагентство Anadolu .

Председатель Турецкой медицинской ассоциации и еще семь человек были задержаны в рамках операции полиции во вторник. Их обвиняют в нарушении антитеррористического законодательства Турции. Прокуроры выдали ордера на арест 11 членов ассоциации.

Накануне МВД Турции сообщило о задержании более 300 человек за посты в соцсетях с критикой турецкой военной операции в Сирии.

Напомним, турецкая военная операция "Оливковая ветвь" на севере Сирии продолжается с 21 января. При этом турецкие войска ведут бои преимущественно с курдским ополчением, в частности - "Отрядами народной самообороны" (YPG), которых Анкара называет террористами, считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана".

Как сообщалось накануне, из-за турецких обстрелов в Сирии пострадал древний храм.




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