Пограничник Краматорского отряда получил премию за отказ от взятки

Из Госпогранслужбы уволены более 700 сотрудников, уличенных во взяточничестве.

Пограничник Краматорского отряда получил премию за отказ от взятки
Фото: Скриншот видео

Сотрудник Государственной пограничной службы получил 10 тыс. гривен премии за отказ от 5 тыс. гривен взятки.

Об этом сообщил в Фейсбуке помощник главы погранслужбы Олег Слободян.

Вручение премии состоялось в ходе выездного заседания коллегии в Главном центре подготовки личного состава Госпогранслужбы (с. Оршанец, Черкасская область).

"Министр отметил инспектора пограничной службы Краматорского отряда прапорщика Дмитрия Перендишиди, который получил премию 10 тыс. гривен за отказ от 5 тыс. гривен взятки", - написал Слободян.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что ведомство пока не планирует удваивать премии всем сотрудникам за отказ от неправомерной выгоды, но "что-то в этом есть".

"Это очень правильный и красивый шаг… Я далек от того, чтобы каждому чиновнику, который отказывается (от взятки - ред.), удваивать и платить премию. Но на самом деле что-то в этом есть и об этом надо подумать", - сказал он.

Аваков также отметил, что в рядах Госпогранслужбы было выявлено и уволено 742 человека, уличенных во взяточничестве.

"Мы должны пройти этот период очистки и выработать привычку, что здесь не место коррупционерам. Пусть это будет год или три, но мы должны поставить соответствующие фильтры и постепенно будем двигаться к идеалу. Тогда и без того высокий уровень доверия к пограничникам будет еще выше", - добавил министр.

Напомним, ранее в Чернигове при получении взятки был задержан капитан Госпогранслужбы.


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