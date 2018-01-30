ЕСПЧ присудил трем фигурантам "болотного дела" €35 тысяч

РоSSийские власти нарушили пункт 3 и 4 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

ЕСПЧ присудил трем фигурантам
Фото: nytimes.com

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил фигурантам "болотного дела" Андрею Барабанову, Алексею Полиховичу и Степану Зимину в общей сумме €35 тыс. в качестве компенсации.

Соответствующие решения опубликованы на сайте ЕСПЧ.

Они были приговорены к лишению свободы за участие в акции протеста 6 мая 2012 года.

Полиховичу и Зимину присудили по €12,5 тыс., Барабанову - €10 тыс.

ЕСПЧ признал, что роSSийские власти нарушили пункт 3 и 4 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Право на свободу и личную неприкосновенность) и статью 11 Конвенции (Свобода собраний и объединений). Кроме того, ЕСПЧ установил, что в отношении Полиховича и Зимина была нарушена статья 3 Конвенции (Запрещение пыток).

"Мы довольны вынесенном ЕСПЧ решением и намерены просить Верховный суд РФ о пересмотре уголовного дела", - сказал "Интерфаксу" адвокат Зимина Дмитрий Аграновский.

В 2014 году суд приговорил Андрея Барабанова к трем годам и семи месяцам лишения свободы, Алексея Полиховича и Степана Зимина - к трем с половиной годам. Барабанов вышел на свободу в декабре 2015 года, Полихович был освобожден по УДО в октябре 2015 года, Зимин также вышел досрочно в июне 2015 года.

6 мая 2012 года в Москве прошла акция протеста против инаугурации Владимира Путина. На Болотной площади между участниками акции и полицейскими начались столкновения, в результате которых пострадало более 400 человек. В связи с массовыми беспорядками и нападениями на полицейских были возбуждено уголовное дело, которое получило название "болотное дело".

Напомним, в январе 2017 года полицейский назвал причиной задержаний на Болотной площади "неправильные лозунги".


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