Ирландия в мае проведет референдум об отмене запрета на аборты

Точная дата референдума будет назначена после обсуждения в парламенте Ирландии.

Ирландия в мае проведет референдум об отмене запрета на аборты
Фото: www.mk.ru

Правительство Ирландии намерено в конце мая референдум о реформировании законодательства, которое практически полностью запрещает аборты.

Об этом сообщает ВВС.

На голосование вынесут вопрос о том, необходимо ли отменить так называемую "восьмую поправку" в Конституции, которая с 1983 года признает равные права на жизнь плода и матери во время беременности.

В настоящее время в Ирландии аборт возможен только тогда, когда жизнь женщины находится под угрозой, но не в случае изнасилования, инцеста или смертельной аномалии плода.

Премьер-министр Лео Варадкар заявил, что он будет проводить кампанию за либерализацию действующего законодательства.

До голосования министр здравоохранения страны подготовит законопроект, предусматривающий предоставление неограниченного доступа к абортам для женщин до 12 недели беременности и в исключительных случаях после этого срока.

Точная дата референдума будет назначена после обсуждения в парламенте Ирландии.

Напомним, в 2012 году в Ирландии 31-летняя индианка Савита Галаппанавара скончалась из-за отказа врачей прервать ее беременность. 


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