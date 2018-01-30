Украине нужно как можно скорее обновить состав ЦИКа, - посол Британии

"Это важно для доверия к избирательным процессам".

Украине нужно как можно скорее обновить состав ЦИКа, - посол Британии
Джудит Гоф
Фото: https://www.gov.uk/

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф отмечает важность обновления состава Центральной избирательной комиссии Украины в кратчайшие сроки.

Об этом она написала в своем микроблоге Twitter.

"Необходимо как можно скорее обновить состав Центральной избирательной комиссии Украины и обеспечить соответствующий политический баланс. Это важно для доверия к избирательным процессам в Украине ", - написала Дж.Гоф.

Напомним, 23 января президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИКа, а также подписал письмо об увольнении с должности членов ЦИКа в связи с завершением срока их полномочий.

24 января Порошенко внес в Раду проект постановления о назначении членами ЦИКа 14 кандидатов.

У 12 из 15 членов ЦИКа срок полномочий истек 1 июня 2014 года, еще у одного члена - в феврале 2017 года, но они продолжают выполнять свои обязанности. Двое членов ЦИКа были назначены в апреле 2014 года.

Летом 2016 года Порошенко предложил Раде уволить 12 членов ЦИКа и назначить 11 новых. Но этот проект постановления так и не был рассмотрен в парламенте. В коалиции ссылались на то, что предложенные кандидатуры не наберут достаточного количества голосов в сессионном зале.

Согласно Конституции, Рада назначает и увольняет членов ЦИКа по представлению президента.


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