Суд продлил арест соратника Саакашвили Дангадзе до конца марта

Печерский суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры.

Фото: Сергей Нужненко

Печерский районный суд Киева продлил арест соратника бывшего президента Грузии, лидера политической партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили Сивериона Дангадзе до 31 марта.

Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что 29 января судья Вячеслав Пидпалый удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении срока содержания под стражей подозреваемого на 60 суток.

Срок действия решения суда - до 31 марта.

Сам Дангадзе на суде заявил, что в течение двух месяцев пребывания под стражей его не вызывали на допросы и другие следственные действия.

"За два месяца меня только раз вызывали на следственное действие с представителем СБУ , сказал, что будет проверять голос на пленке. До сих пор не предоставили протокол о том, что было изъято у меня из дома. Это все делается для того, чтобы нажать на Саакашвили, но я горжусь что связал свою жизнь с Саакашвили и его командой", - сказал Дангадзе.

Напомним, 6 декабря 2017 года Печерский суд арестовал Дангадзе на 60 суток без права внесения залога. По версии следствия, Дангазде выступал переговорщиком и посредником при передаче денег Саакашвили от доверенного лица скрывающегося в РоSSии бизнесмена Сергея Курченко.

Кроме того сообщалось, что в отношении Дангадзе было открыто уголовное производство по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Накануне генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у Дангадзе следователи нашли украинский паспорт Саакашвили, который, как утверждал политик, у него отобрала полиция.