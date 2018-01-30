Суд продлил арест соратника Саакашвили Дангадзе до конца марта

Печерский суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры.

Суд продлил арест соратника Саакашвили Дангадзе до конца марта
Фото: Сергей Нужненко

Печерский районный суд Киева продлил арест соратника бывшего президента Грузии, лидера политической партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили Сивериона Дангадзе до 31 марта.

Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что 29 января судья Вячеслав Пидпалый удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении срока содержания под стражей подозреваемого на 60 суток.

Срок действия решения суда - до 31 марта.

Сам Дангадзе на суде заявил, что в течение двух месяцев пребывания под стражей его не вызывали на допросы и другие следственные действия.

"За два месяца меня только раз вызывали на следственное действие с представителем СБУ, сказал, что будет проверять голос на пленке. До сих пор не предоставили протокол о том, что было изъято у меня из дома. Это все делается для того, чтобы нажать на Саакашвили, но я горжусь что связал свою жизнь с Саакашвили и его командой", - сказал Дангадзе.

Напомним, 6 декабря 2017 года Печерский суд арестовал Дангадзе на 60 суток без права внесения залога. По версии следствия, Дангазде выступал переговорщиком и посредником при передаче денег Саакашвили от доверенного лица скрывающегося в РоSSии бизнесмена Сергея Курченко.

Кроме того сообщалось, что в отношении Дангадзе было открыто уголовное производство по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Накануне генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у Дангадзе следователи нашли украинский паспорт Саакашвили, который, как утверждал политик, у него отобрала полиция.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Лагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформЛагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформ
Умеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в КрымуУмеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в Крыму
Кадыров: заявления чеченских геев о преследованиях были проплаченнымиКадыров: заявления чеченских геев о преследованиях были проплаченными
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
Блок рекламы


Похожие новости
Начальнику университета Воздушных сил им. Кожедуба отменили арестНачальнику университета Воздушных сил им. Кожедуба отменили арест
Верховный Суд отложил иск Саакашвили по гражданству на 16 февраля (обновлено)Верховный Суд отложил иск Саакашвили по гражданству на 16 февраля (обновлено)
Арестович объяснил, почему он три года публично обманывал аудиториюАрестович объяснил, почему он три года публично обманывал аудиторию
Саакашвили возобновит шествия за отставку ПорошенкоСаакашвили возобновит шествия за отставку Порошенко
Саакашвили поместили под ночной домашний арестСаакашвили поместили под ночной домашний арест
Саакашвили заявил, что Киев интересуется возможностью его реадмиссии в ПольшуСаакашвили заявил, что Киев интересуется возможностью его реадмиссии в Польшу
Суд оккупантов в Крыму арестовал крымского татарина на 10 суток за пост в соцсети от 2012 годаСуд оккупантов в Крыму арестовал крымского татарина на 10 суток за пост в соцсети от 2012 года
Саакашвили отказали в отводе судей по делу о его статусе в УкраинеСаакашвили отказали в отводе судей по делу о его статусе в Украине
В Крыму арестовали задержанного крымского татаринаВ Крыму арестовали задержанного крымского татарина
МИД запустит в конце марта электронную визу для иностранцев, - КлимкинМИД запустит в конце марта электронную визу для иностранцев, - Климкин
Последние новости
Подгружаем последние новости