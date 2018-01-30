Госдеп США обвинил РоSSию в нарушении резолюций ООН по КНДР
"Времени для оправданий больше нет", - заявили в Госдепартаменте.
Фото: state.gov
Госдепартамент США обвинил РоSSию в нарушении резолюций Совбеза ООН в отношении Северной Кореи.
Об этом представитель ведомства Хизер Науэрт написала на своей странице в Twitter.
"Мы предупреждали РоSSию о тайной северокорейской торговле углем при помощи ее портов. РоSSия говорит, что будет выполнять все резолюции Совета Безопасности ООН, но не следует им и поощряет незаконное поведение КНДР. Времени для оправданий больше нет", - написала Науэрт.
We have warned #Russia of the illicit North Korean coal trading through its ports. Russia says it will follow all UNSCRs, but it fails to enforce them and rewards illegal behavior by the #DPRK. There is no more time for excuses. https://t.co/j2uuQ1H199
К своей публикации она прикрепила ссылку на статью агентства Рейтер о том, что КНДР обходит санкции ООН при помощи роSSийских портов: северокорейский уголь, экспорт которого запрещен резолюциями ООН, попадает в роSSийские порты в Находке и в Холмске, а оттуда он поступает в Японию и Южную Корею.
РоSSия все обвинения традиционно отвергает.
Резолюцию, ограничивающую экспорт угля из КНДР, СБ ООН принял в 2016 году в целях закрыть канал финансирования ядерной и ракетной программы Пхеньяна. В августе 2017 года поставки угля из КНДР были полностью запрещены.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.