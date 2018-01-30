Госдеп США обвинил РоSSию в нарушении резолюций ООН по КНДР

"Времени для оправданий больше нет", - заявили в Госдепартаменте.

Госдеп США обвинил РоSSию в нарушении резолюций ООН по КНДР
Фото: state.gov

Госдепартамент США обвинил РоSSию в нарушении резолюций Совбеза ООН в отношении Северной Кореи.

Об этом представитель ведомства Хизер Науэрт написала на своей странице в Twitter.

"Мы предупреждали РоSSию о тайной северокорейской торговле углем при помощи ее портов. РоSSия говорит, что будет выполнять все резолюции Совета Безопасности ООН, но не следует им и поощряет незаконное поведение КНДР. Времени для оправданий больше нет", - написала Науэрт.

We have warned #Russia of the illicit North Korean coal trading through its ports. Russia says it will follow all UNSCRs, but it fails to enforce them and rewards illegal behavior by the #DPRK. There is no more time for excuses. https://t.co/j2uuQ1H199

— Heather Nauert (@statedeptspox) January 29, 2018

К своей публикации она прикрепила ссылку на статью агентства Рейтер о том, что КНДР обходит санкции ООН при помощи роSSийских портов: северокорейский уголь, экспорт которого запрещен резолюциями ООН, попадает в роSSийские порты в Находке и в Холмске, а оттуда он поступает в Японию и Южную Корею.

РоSSия все обвинения традиционно отвергает.

Резолюцию, ограничивающую экспорт угля из КНДР, СБ ООН принял в 2016 году в целях закрыть канал финансирования ядерной и ракетной программы Пхеньяна. В августе 2017 года поставки угля из КНДР были полностью запрещены.


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