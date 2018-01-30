Глава Госаудита Гаврилова продолжит выполнять свои обязанности

Прокурорам не удалось убедить судей в том, что чиновницу нужно отстранить.

Фото: dkrs.gov.ua

Глава Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова и в дальнейшем будет выполнять свои обязанности.

Об этом сообщает "5 канал".

Прокурорам не удалось убедить судей Соломенского суда в том, что Гаврилову необходимо отстранить от должности.

Сторона обвинения утверждала, что Гаврилова могла оказывать давление на следствие, из-за чего оно не могло бы отслеживать факты незаконного обогащения чиновницы.

Также прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры также приводили факты разговоров, которые им удалось заслушать. Так, по данным САП, Гаврилова общалась с одним из народных депутатов, с которым она якобы согласовала определенные назначения в аудиторской службе. Его фамилия в суде так и не прозвучала, но сторона обвинения пообещала рассказать подробности при рассмотрении дела по существу.

Суд такие аргументы прокуроров существенными не признал, и не отстранил Гаврилову от занимаемой должности.

Адвокаты остались довольны таким решением суда, но они считают, что оно не является окончательным.

"Довольно законно. Это решение, которым мы довольны. Я понимаю, что прокуратура будет подавать апелляцию, поэтому это не окончательное решение. Я думаю, что мы встретимся в апелляционном суде", - прокомментировал адвокат Гавриловой Ярослав Белявский.

Прокуроры САП уже сообщили, что действительно будут подавать апелляцию.

Напомним, 23 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных. Ей вменяют то, что в ее декларации не отражены автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является ее бывший муж, с которым семейные отношения фактически не прекращены. Гаврилова считает, что не должна была декларировать это имущество.