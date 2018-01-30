РоSSийский истребитель опасно приблизился к самолету США

В Минобороны РФ информацию об опасном сближении отвергают.

РоSSийский истребитель опасно приблизился к самолету США
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Фото: twitter.com/Puolustusvoimat

РоSSийский истребитель совершил опасный перехват американского самолета-разведчика P-3 Orion в небе над Черным морем.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным телеканала, самолет сблизился с истребителем на расстоянии полутора метров.

Из-за роSSийского истребителя американский самолет P-3 Orion был вынужден "прекратить свою миссию преждевременно". Модель роSSийского истребителя CNN не назвал.

В Минобороны РФ информацию об опасном сближении традиционно опровергли. "Весь полет роSSийского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, никаких внештатных ситуаций не было", - утверждают в роSSийском ведомстве (цитата по "Интерфаксу").

Последний раз о перехвате роSSийского самолета Пентагон сообщалось в ноябре 2017 года. Тогда роSSийский истребитель Су-30 совершил небезопасный перехват американского патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon в небе над Черным морем.




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