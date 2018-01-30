Трамп пообещал покончить с Талибаном
Президент США Дональд Трамп выразил крайне негативную реакцию на зверские теракты в Афганистане, ответственность за которые взял на себя Талибан, и пообещал покончить с тем, чего «никто другой не смог прекратить».
Об этом он заявил во время встречи с постоянными представителями стран-членов Совета безопасности ООН, состоявшейся в понедельник в Белом доме, сообщает собственный корреспондент
«Мы не желаем говорить с талибами. Мы завершим то, что мы должны завершить, почему никто другой не смог прекратить это, мы сможем это сделать», — заявил глава Белого дома.
Он подчеркнул, что в результате терактов в Афганистане погибло много невинных людей. «Когда мы видим эти зверства, когда они убивают собственных граждан, среди которых многие — это женщины и дети, абсолютно невинные, это ужасно», — отметил Трамп.
Он повторил, что Соединенные Штаты не будут проводить никаких переговоров с Талибаном.
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