Трамп пообещал покончить с Талибаном

талибы

Президент США Дональд Трамп выразил крайне негативную реакцию на зверские теракты в Афганистане, ответственность за которые взял на себя Талибан, и пообещал покончить с тем, чего «никто другой не смог прекратить».

Об этом он заявил во время встречи с постоянными представителями стран-членов Совета безопасности ООН, состоявшейся в понедельник в Белом доме, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Мы не желаем говорить с талибами. Мы завершим то, что мы должны завершить, почему никто другой не смог прекратить это, мы сможем это сделать», — заявил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что в результате терактов в Афганистане погибло много невинных людей. «Когда мы видим эти зверства, когда они убивают собственных граждан, среди которых многие — это женщины и дети, абсолютно невинные, это ужасно», — отметил Трамп.

Он повторил, что Соединенные Штаты не будут проводить никаких переговоров с Талибаном.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Лагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформЛагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформ
Умеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в КрымуУмеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в Крыму
Кадыров: заявления чеченских геев о преследованиях были проплаченнымиКадыров: заявления чеченских геев о преследованиях были проплаченными
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
Блок рекламы


Похожие новости
Замглавы ФБР подал в отставку после критики со стороны Трампа, - СМИЗамглавы ФБР подал в отставку после критики со стороны Трампа, - СМИ
Польша пообещала не наказывать историков за "бандеризм"Польша пообещала не наказывать историков за "бандеризм"
Трамп отрицает, что планировал уволить спецпрокурора по роSSийскому расследованиюТрамп отрицает, что планировал уволить спецпрокурора по роSSийскому расследованию
Порошенко пообещал МВФ доработать законопроект об антикоррупционном судеПорошенко пообещал МВФ доработать законопроект об антикоррупционном суде
Порошенко пообещал подписать закон о реинтеграции Донбасса, как только он поступит из РадыПорошенко пообещал подписать закон о реинтеграции Донбасса, как только он поступит из Рады
"Шатдаун" в США: Трамп предлагает применить "ядерный вариант" в Сенате"Шатдаун" в США: Трамп предлагает применить "ядерный вариант" в Сенате
Стало известно, где Трамп отметил первую годовщину своей инаугурацииСтало известно, где Трамп отметил первую годовщину своей инаугурации
Шатдаун в США: Белый дом не отвечает на звонки, поездка Трампа в Давос под вопросом Шатдаун в США: Белый дом не отвечает на звонки, поездка Трампа в Давос под вопросом
Трамп подвел итоги первого года своего президентстваТрамп подвел итоги первого года своего президентства
Климкин сообщил о запланированной встрече Порошенко и Трампа в ДавосеКлимкин сообщил о запланированной встрече Порошенко и Трампа в Давосе
Последние новости
Подгружаем последние новости