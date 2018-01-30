В Совфеде РоSSии назвали "Кремлевский список" фактическим разрывом отношений с США
"Формально у наших стран есть отношения".
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что включение в "Кремлевский доклад" минфина США фактически всего роSSийского руководства означает разрыв отношений между Россией и США.
Об этом он заявил РИА Новости.
"Формально у наших стран есть отношения, но включение в санкционный список практически всего руководства нашей страны говорит о том, что эти отношения фактически разрываются", - сказал Джабаров, включенный в санкционный список США еще в 2014 году.
"Я считаю этот санкционный список глупостью, на которую я не обращаю внимания. Думаю, что те, кого коснутся новые санкции, так же внимания на них не обратят", - добавил он.
Джабаров также заявил, что "не почувствовал влияния санкций в своей жизни - ни в профессиональной, ни в личной сфере".
"Напротив, я горжусь тем, что попал в этот санкционный список одним из первых. Значит, какой-то вклад - пусть небольшой, пусть маленький, но внёс в наше общее дело", - заявил Джабаров.
Напомним, Министерство финансов США опубликовало "кремлевский список", предусмотренный новым законом о санкциях против роSSийских олигархов и людей из близкого окружения президента РФ Владимира Путина. Вашингтон пока решил отказаться от новых ограничений, и попадание в эти списки не означает обязательное введение санкций в отношении их фигурантов. Тем не менее, некоторые роSSийские олигархи через лоббистов в Вашингтоне пытались не попасть в этот список.
С понедельника, 29 января, США также начнут вводить санкции против физлиц и компаний из любой страны мира, которые будут заключать "существенные" контракты с предприятиями оборонного сектора РоSSии
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Политика
30.01.2018 09:30