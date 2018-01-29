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Британские инструкторы подготовили уже 7 тысяч украинских военных, - посол Почти 7 тысяч украинских военных прошли тренинги с оборонительных навыков при участии инструкторов-британцев Об этом на своей странице заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф. «Немножко холодно, но очень приятно встретиться с британскими военными, которые проводят тренинги по оборонным навыкам для Украинских вооруженных сил. Почти 7 тыс. украинских военнослужащих прошли эти тренинги», — написала посол. Гоф также добавила, что Великобритания продолжает поддерживать Украину.

Хвыля

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