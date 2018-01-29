Начальнику университета Воздушных сил им. Кожедуба отменили арест

Ранее Алимпиев отказался выходить под залог.

Андрей Алимпиев с дочерью Фото: facebook.com/groups/AlimpievAndrey

Апелляционный суд Харьковской области отменил решение следственного судьи об аресте подозреваемого в растрате начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени И. Кожедуба Андрея Алимпиева.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"По результатам рассмотрения апелляционных жалоб Андрея Алимпиева и его защитника коллегия судей постановила: решение следователя судьи Дзержинского районного суда города Харькова от 15 января 2018 об удовлетворении ходатайства следователя и о продлении, в пределах сроков досудебного расследования, меры пресечения в виде содержания под стражей Алимпиева А. отменить", - говорится в сообщении.

Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу защитника.

"Применить к подозреваемому Алимпиеву А.М. меру пресечения в виде залога в размере 1,5 млн грн с учетом внесенной ранее суммы залога в пределах срока досудебного расследования. Положить на подозреваемого дополнительные обязанности, предусмотренные п.п.1,2,3,4,8 ч.5 ст.194 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре прошлого года генерал-майора Алимпиева и его заместителя задержали по подозрению в растрате 2,4 миллионов гривен при закупке топлива. Представители прокуратуры требовали назначить залог в размере 3,2 миллионов гривен, однако суд уменьшил его более чем вдвое.

Глава ХНУВС заявил, что готов провести два месяца в СИЗО , поскольку денег на залог у него нет и остался под стражей. Суд продлил ему меру пресечения еще на 30 дней. Заместителя Алимпиева - Игоря Никифорова - суд арестовал под залог 1 млн гривен до 16 января.

19 января группа поддержки Алимпиева сообщила, что собрала деньги на залог и внесла его,"что позволило Андрею Николаевичу выйти из заточения"