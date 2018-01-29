Волкер передал Суркову список заложников на Донбассе

В Киеве спецпредставитель США встретился с несколькими бывшими заложниками.

Фото: Сергей Нужненко/Радио Свобода

Специальный посланник президента США по Украине Курт Волкер передал РоSSийской Федерации списки тех, кто до сих пор находится в заложниках боевиков на Донбассе.

Об этом он заявил во время телефонной конференции с журналистами, рассказывая о встрече с помощником Путина Владиславом Сурковым, передает "Громадське".

"Я встретился с несколькими бывшими заложниками, которые сейчас находятся в Киеве . Они передали мне список имен тех, кто до сих пор находится в заключении", - сказал Волкер и добавил, что во время встречи с Сурковым роSSийская сторона записала эти имена.

Напомним, 27 декабря 2017 года были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Стороне ОРДЛО были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

18 января 2018 года Украина и ОРДЛО обменялись списками удерживаемых лиц.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что следующий обмен пленными может произойти в феврале-марте.