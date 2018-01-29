РоSSия изменила позицию относительно миротворцев на Донбассе, - Волкер

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РоSSия уже не исключает возможность развертывания миротворческой миссии ООН по всей территории на Донбассе, включая роSSийско-украинскую границу.

Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время телефонного брифинга в понедельник, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.

«Да, есть желание видеть более широкий мандат миротворческих сил, чем только защита наблюдателей, включая доступ ко всей территории конфликта, в том числе прилегающей к международной границе», — заявил Волкер.

При этом американский дипломат отметил, что в этот раз во время его переговоров с Сурковым в Дубае 26 января роSSийская сторона была более открытой в вопросе размещения миротворцев на Донбассе.

«Мы не представили конкретный план. Мы имели дискуссию, как это можно реализовать на практике. Вы должны иметь миротворческие силы на всей территории, следовательно, только при таком условии будет возможность провести выборы. И это будет одной из задач миротворческих сил, чтобы обеспечить безопасность выборов», — добавил спецпредставитель США по Украине.

Говоря о развертывании миротворческой миссии ООН на оккупированной территории на востоке Украины, Волкер также отметил, что роSSийская сторона связывает эту проблему с выполнением Киевом политических пунктов Минских договоренностей. В свою очередь, напомнил американский дипломат, Украина требует от РФ сначала полного исполнения блока безопасности договоренностей, включая прекращение огня и вывод роSSийских войск с Донбасса.


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